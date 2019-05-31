Движение ограничат на Северном обходе Пскова с 5 июня

12:31, 31 мая 2019, ПАИ

Ограничение движения транспортных средств в связи с работами по строительству второго пускового комплекса обхода на участке объездной автодороги «Северный обход» вводится с 5 по 26 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Объезд предусмотрен по автомобильной дороге Псков - Ваулино - Торошино и через путепровод транспортной развязки Псков - Гдов в прямом и обратном направлении.

В конце мая дорожники приступили к обустройству транспортной развязки Псков - Гдов в рамках работ на втором пусковом комплексе Северного обхода вокруг города. На продолжение строительства Северного обхода поступили 200 млн рублей из федерального бюджета.