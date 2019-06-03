Третий этап добровольного декларирования счетов и активов стартует в России 3 июня

13:45, 03 июня 2019, ПАИ

С 3 июня начинает действовать Федеральный закон о третьем этапе добровольного декларирования иностранных активов и счетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФНС РФ по Псковской области.

До 29 февраля 2020 года все желающие смогут сообщить о своих активах, банковских счетах и вкладах. Как отметили в ведомстве, специальные декларации по-прежнему принимаются в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России.

Гарантии освобождения граждан от уголовной, административной и налоговой ответственности также сохраняются в третьем этапе добровольного декларирования. При этом закон устанавливает условия предоставления «амнистии».

«В отношении контролируемых иностранных компаний, информация о которых содержится в специальной декларации, обязательным условием предоставления гарантий является государственная регистрации этих иностранных компаний в порядке редомициляции в специальных административных районах Калининградской области и Приморского края», - отметил и. о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

Гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках предоставляются при условии перевода средств с этих счетов и вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до представления декларации.

Изменения были подготовлены в целях реализации поручения президента РФ Владимира Путина от 23 февраля текущего года о продлении срока «амнистии капитала», которая проводилась с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. В рамках «амнистии» можно было добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), зарубежные счета и контролируемые иностранные компании. Граждане освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.