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Общество

Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны

Средства на лечение главного редактора Центра деловой информации Виктории Голубковой собраны в полном объеме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили коллеги Виктории. Уже на этой неделе она отправится в Чехию, где будет проходить лечение в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол.

В январе Виктории поставили диагноз «рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом.

Виктория Голубкова. Фото от Ирины Потаповой

С января по май Виктория проходила лечение сначала в Пскове, а затем в Санкт-Петербурге. Было четыре курса химиотерапии, которая не оказала ожидаемого врачами эффекта. Коллеги из-за рубежа нашли для Виктории вариант лечения в Праге (Чехия) в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол. Клиника пошла навстречу и готова принять Викторию в любой момент и на льготных финансовых условиях. 

Виктория Голубкова работает в региональных СМИ более 20 лет. Она начинала в газете «Псковская правда», затем работала в газетах «Панорама», «Комсомольская правда - Псков», в «АиФ», на ПЛН. В течение 8 лет возглавляет редакцию ЦДИ.

17 мая журналисты Псковской области через площадки своих СМИ объявили сбор средств на финансирование лечения Виктории Голубковой. На призыв о помощи откликнулись псковичи, а также благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».

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