0
16:43
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
15:02
Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны
13:21
Итоги недели: Отчет Михаила Ведерникова, сигналы в районы и с днём рождения, малыш
12:21
Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
11:44
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
09:45
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
17:05
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
Еще новости
Общество

Ушел из жизни последний участник восстания в концлагере Собибор

Фото: проект Викимедиа

На 97-м году жизни скончался Семён Розенфельд, последний из свидетелей восстания в лагере смерти Собибор. Он скончался в больнице в израильском городе Реховоте, передает «9 канал». Он родился в Винницкой области, в 1940 году был призван в ряды Красной армии. В конце июля 1941 года попал в окружение, был ранен, а позднее оказался в плену. Осенью 1943 его вместе с Александром Печерским и другими бойцами-евреями перевели в лагерь Собибор. Именно здесь группа готовила восстание. 14 октября пленникам удалось уничтожить охранников и вырваться на свободу. До весны 1944 года группа выживших скрывалась в лесах. А потом Семён Розенфельд продолжил борьбу с фашизмом в рядах советской армии и дошел до Берлина.

В Израиль он переехал в 1990 году.

В 2018 году на экраны вышла кинокартина «Собибор», режиссером которой выступил Константин Хабенский. Лента рассказала именно о трагедии жертв лагеря смерти, о подвиге военнопленных, которые подняли восстание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
03 июня 2019
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны
03 июня 2019
Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны
Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
03 июня 2019
Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
03 июня 2019
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
03 июня 2019
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
02 июня 2019
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова 1
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
02 июня 2019
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой
02 июня 2019
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой

Идет загрузка...