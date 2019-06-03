Ушел из жизни последний участник восстания в концлагере Собибор

15:40, 03 июня 2019, ПАИ

На 97-м году жизни скончался Семён Розенфельд, последний из свидетелей восстания в лагере смерти Собибор. Он скончался в больнице в израильском городе Реховоте, передает «9 канал». Он родился в Винницкой области, в 1940 году был призван в ряды Красной армии. В конце июля 1941 года попал в окружение, был ранен, а позднее оказался в плену. Осенью 1943 его вместе с Александром Печерским и другими бойцами-евреями перевели в лагерь Собибор. Именно здесь группа готовила восстание. 14 октября пленникам удалось уничтожить охранников и вырваться на свободу. До весны 1944 года группа выживших скрывалась в лесах. А потом Семён Розенфельд продолжил борьбу с фашизмом в рядах советской армии и дошел до Берлина.

В Израиль он переехал в 1990 году.

В 2018 году на экраны вышла кинокартина «Собибор», режиссером которой выступил Константин Хабенский. Лента рассказала именно о трагедии жертв лагеря смерти, о подвиге военнопленных, которые подняли восстание.