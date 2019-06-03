Три-четыре премьерных спектакля выпустит Псковский театр до конца года

15:56, 03 июня 2019, ПАИ

Три-четыре премьерных спектакля выпустит Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина до конца 2019 года, пообещал его художественный руководитель Дмитрий Месхиев на встрече губернатора Михаила Ведерникова с театральными деятелями Псковской области 3 июня. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Месхиев поблагодарил Михаила Ведерникова за встречу и подчеркнул, что она «очень важна для псковских театралов».

Он рассказал, что сейчас в театре идёт подготовка к обменным гастролям с Новороссийском. Также псковский театр станет участником театральной олимпиады во Владивостоке со спектаклем «Река Потудань». «Псковский театр - единственный региональный театр на этой олимпиаде», - подчеркнул худрук.

«Мы добились значительных успехов. За последние полтора года театр три раза гастролировал в Москве, четыре - в Петербурге. Нас очень много приглашают. Вот театр на Таганке пригласил на обменные гастроли. Идут переговоры. Наш театр встал с колен и сейчас поддерживает престиж региона», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.