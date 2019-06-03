В Псковской области планируют ввести надбавки артистам театров

16:03, 03 июня 2019, ПАИ

В Псковской области планируют ввести надбавки артистам местных театров. Этот вопрос 3 июня обсуждался на встрече губернатора Михаила Ведерникова с представителями театрального сообщества, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы, кинорежиссер Дмитрий Месхиев посетовал в беседе с главой региона, что главный театр областной столицы теряет актеров, молодые мастера покидают труппу из-за низкой заработной платы. По его словам, «базовая ставка составляет 9 тысяч рублей, средняя зарплата с доплатами — 23 тысячи».

Губернатор призвал разобраться в вопросе оплаты труда артистов и предложил ввести доплаты, например, за звание, стаж в профессии, особые успехи на театральном поприще.

Михаил Ведерников поручил проработать критерии подобной оценки.

Дмитрий Месхиев уточнил, что будет проведено собрание Смоюза театральных деятелей на котором проработают детали и передадут соответствующее предложение главе региона.