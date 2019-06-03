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Культура

Фестиваль «Кукарача» для воспитанников детских домов проведут в Псковской области

Фото: Молодежный центр Пскова

Творческий фестиваль «Кукарача» пополнил афишу мероприятий Псковской области в 2019 году. Воплотить его берется Молодежный центр Пскова на средства президентского гранта.

Как рассказала Псковскому агентству информации заместитель директора Центра Олеся Назарой, сегодня в Псковской области действуют 11 детских домов и 9 интернатных учреждений, их воспитанники практически не охвачены специальными проектами и мероприятиями, которые позволяют выявлять талантливую молодежь. Именно поэтому и родилась идея провести фестиваль. В нем будут три номинации: вокал, художественное слово и хореография.

Победители отборочных этапов смогут выступить на гала-концерте, его организация запланирована на декабрь 2019 года.

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