Гедиминас Таранда: Мы за расширение возможностей Дней Пушкинской поэзии

16:52, 03 июня 2019, ПАИ

Организаторы Дней Пушкинской поэзии, которые в 2019 году получили дополнение и теперь полностью их название звучит как Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, настаивают на необходимости перемен в работе по проведению фестиваля. Художественный руководитель мероприятия Гедиминас Таранда заявил 3 июня на встрече с журналистами, что «новая приставка к празднику сделана для того, чтобы расширить его возможности», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Думаю, что все-таки порядковую цифру праздника «53» надо оставлять. Сообща мы можем за нее побороться, это нужно, ведь перечеркивать никто ничего не собирается», - сказал он, уточняя, что данный праздник - это уже традиция, и ее необходимо сохранять.

С другой стороны, отметил спикер, продолжительность праздника можно расширить на неделю. «Другое дело, а хватит ли у нас финансов, чтобы сделать всё на том уровне, который нам хочется», - добавил он.

Гедиминас Таранда уточнил, что 8 июня зрители увидят своего рода пилотные проекты, которые планируется расширить и укрупнить в 2020 году.

Он добавил, что для удобства гостей создан сайт - пушкин.псков.рф. Именно на этой площадке можно ознакомиться с подробной программой и картой праздничной поляны в Михайловском.

В этом году организация праздника поэзии и культуры проходит при поддержке Минкульта, администрации Псковской области и Сбербанка.