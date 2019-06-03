Конное шоу под барабаны, мастер-класс скоморохов, русская свадьба: Что увидят гости Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в 2019 году

17:19, 03 июня 2019, ПАИ

Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в 2019 году обширна, и любой гость праздника сможет отыскать в ней мероприятия для себя. На этом настаивает художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда.

3 июня на встрече с представителями СМИ он рассказал, что в этом году на поляне в Михайловском буквально напротив пресс-центра будет располагаться «Шатер мам, пап и их чад» с бесплатной водой, пеленальными столиками, памперсами, присыпками. Это позволит сделать площадку праздника более комфортной для семейного отдыха, сообщает корресподент Псковского агентства информации.

«К нам приедут 30 спортсменов из федерации этноспорта, которые проведут настоящие соревнования по традиционным русским играм: лапта, рюхи, кулачные бои, борьба за вороток. Напротив расположится «Лагерь Дениса Давыдова» с шатрами, пушками, лошадьми. Приедут 15 человек в форме гусар, 15 человек в форме французской армии. Они покажут конное шоу под барабаны. Там же можно будет узнать об истории русской дуэли», - поделился Гедиминас Таранда.

На поляне будет разбит огромный лабиринт для детей и взрослых. Для его создания привезут 750 тюков сена. Поставят деревянные качели, рядом разместят стога сена, в которых уставшие от празднества гости смогут полежать и отдохнуть. Здесь же будут проходить мастер-классы скоморохов.

«Мы решили восстановить некогда расплагавшуюся неподалеку от Михайловского «Деревню Зуёво» с кузницей, хозяйским домом, с домом плотников и гончаров. На этой площадке можно будет послушать сказки, побывать на мастер-классах по изготовлению разных деревянных изделий, покормить маленьких поросяток и курочек. Это никакой не контактный зоопарк, а настоящая деревенская история. Кто в деревне Зуёво пройдет все испытания, получит деревянную медаль и пушкинский цилиндр. Там же в Зуёво будет стоять трактир, где будет всё готовиться на ваших глазах. Меню уже готово: это и щи из щавеля и трав, вторые блюда на выбор, кусок домашнего пирога, компот или квас», - поделились оорганизаторы. В деревне зуёво будет стоять трёхметровый заяц из сена, огромная сенная кровать для молодожёнов, паровозик из Ромашково, стадо быков - всё это тоже из сена. Для этого потребуется несколько фур сена. «Именно поэтому на нашем фестивале не курят!» - заявил Таранда.

Кстати, там же планируют соорудить длинный подиум.

«Можно будет увидеть как выглядели костюмы замужних и незамужник девушек ближайших губерний», - уточнил Гедиминас Таранда.

Там же можно будет ознакомиться со свадебными обрядами псковской земли, послушать дуэт цымбалистов из Минска.

Рядом будет работать почта Российской империи с копиями документов и писем того времени, на его площадке почтмейстер поможет составить письмо и отправить его по любому адресу, в любую точку мира.

Будет в Дни Пушкинской поэзии в Михайловском работать и «Классическая сцена», на которой выступит псковский симфонический оркестр, артисты Имперского балета, которые привезут балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», выступят балалаечники, «Казаки России» покажут балет «Емельян Пугачев».

На поляне 8 июня будет разбит шатер Ленфильма, будет работать историческая и литературная сцены. Здесь же развернется ярмарочная торговля. «Никаких китайских вещей там не будет, только мастера из России - Торжок, Краснодар, Тюмень, да мастера из Белоруссии», - заверили организаторы.

Кстати, подобное правило действует и с организацией питания. «Никаких хот-догов и сахарной ваты там не будет. Все будет готовиться на месте, на глазах у гостей. Всю эту историю с разогретыми заготовками надо пресекать», - добавил Гедиминас Таранда.

Все площадки начнут работать с 10:00. В 11 стартуют выступления артистов, в 12 часов - парад поселений. Кстати, лучшие участники парада получат призы в виде билетов на постановки Имперского балета.

«Любимая моя сцена - сцена на воде в Бугрово. Начало программы здесь - в 19:30. Это концерт гусляров с лодки на воде», - рассказал организатор праздника.

Здесь же выступит Имперский русский балет, духовой оркестр «Фристайл», будет дано барабанное шоу Night Beat. На этой сцене настоящий семейный концерт дадут Антон И Виктория Макарские. Все это закончится в 22:30.

Полная ПРОГРАММА Дней Пушкинской поэзии и русской культуры ЗДЕСЬ.