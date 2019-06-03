Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» откроется 7 июня в Пскове

17:58, 03 июня 2019, ПАИ

7 июня в Пскове на улице Льва Толстого, 3 состоится открытие единого Центра обслуживания клиентов компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил директор компании Сергей Пайст.

По словам Сергея Пайста, вход будет расположен с торца здания, рядом со входом ресторана быстрого питания KFC. Все клиенты регионального оператора будут получать услуги в одном месте: заключение и сопровождение договоров как физических, так и юридических лиц, расчетно-кассовые операции.

Сергей Пайст также отметил, что сотрудники расчетно-кассового центра «Псковские коммунальные системы» (улица Яна Фабрициуса, 6) уже переехали в Центр обслуживания клиентов и ведут прием граждан.

«Сейчас наш Центр обслуживания клиентов работает в тестовом режиме, но население по вопросам корректировки квитанций специалисты уже принимают», - заключил директор «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.