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Общество

Новое почтовое отделение открыли в Пскове

На улице Труда, 49 в Пскове открылось новое почтовое отделение. Общая площадь помещения превышает 200 квадратных метров, в зале работают шесть операционных окон. Всего же в отделении будут заняты 12 операторов и 6 почтальонов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Обслуживать здесь будут жителей Запсковья. По оценке сотрудников почты, охват превысит 23 тысячи человек.

Помещение открыто в рамках проекта «ОПС Нового формата». «Почта России уделяет большое внимание вопросу повышения доступности своих услуг, особенно в активно развивающихся районах города», – отметил директор Псковского филиала Почты России Евгений Каратушин.

Именно поэтому в новом отделении созданы условия для сокращения времени ожидания посетителей при получении почтового отправления, при этом здесь можно будет не только получать или отправлять корреспонденцию, но и подписываться на издания, оплачивать коммунальные платежи, переводить денежные средства.

«Востребованность услуг Почты России в регионе увеличивается с каждым годом, и мы совместно будем работать над тем, чтобы качество и доступность этих услуг неуклонно росли», - уточнил вице-губернатор Псковской области Николай Цветков.

Кстати, в рамках открытия почтового отделения прошла акция по благотворительной подписке на газеты и журналы «Дерево Добра», Николай Цветков оформил благотворительную подписку для Идрицкой школы-интерната.

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