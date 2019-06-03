Новое почтовое отделение открыли в Пскове

17:28, 03 июня 2019, ПАИ

На улице Труда, 49 в Пскове открылось новое почтовое отделение. Общая площадь помещения превышает 200 квадратных метров, в зале работают шесть операционных окон. Всего же в отделении будут заняты 12 операторов и 6 почтальонов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Обслуживать здесь будут жителей Запсковья. По оценке сотрудников почты, охват превысит 23 тысячи человек.

Помещение открыто в рамках проекта «ОПС Нового формата». «Почта России уделяет большое внимание вопросу повышения доступности своих услуг, особенно в активно развивающихся районах города», – отметил директор Псковского филиала Почты России Евгений Каратушин.

Именно поэтому в новом отделении созданы условия для сокращения времени ожидания посетителей при получении почтового отправления, при этом здесь можно будет не только получать или отправлять корреспонденцию, но и подписываться на издания, оплачивать коммунальные платежи, переводить денежные средства.

«Востребованность услуг Почты России в регионе увеличивается с каждым годом, и мы совместно будем работать над тем, чтобы качество и доступность этих услуг неуклонно росли», - уточнил вице-губернатор Псковской области Николай Цветков.

Кстати, в рамках открытия почтового отделения прошла акция по благотворительной подписке на газеты и журналы «Дерево Добра», Николай Цветков оформил благотворительную подписку для Идрицкой школы-интерната.