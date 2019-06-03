17 вариантов музыки для гимна Псковской области рассмотрят эксперты

17:51, 03 июня 2019, ПАИ

17 заявок поступили на открытый конкурс по созданию музыкального сопровождения для текста гимна Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по культуре. Авторами большинства произведений стали профессиональные музыканты из Пскова и области, только одна заявка поступила из-за пределов региона - из Московской области.

Каждый автор прислал аудиозапись вокального исполнения с музыкальным сопровождением: в исполнении оркестра или одного музыкального инструмента, чаще всего фортепиано.

Анализ заявок проведут члены экспертного совета при Геральдическом совете администрации Псковской области. В его состав вошли деятели культуры и искусства, композиторы, музыковеды, педагоги профильных отделений Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, дирижеры Симфонического оркестра Псковской областной филармонии.

Основой музыки является текст гимна Псковской области, указанный в проекте регионального закона «О Гимне Псковской области». В декабре 2018 года текст одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Однако из-за отсутствия музыки законопроект пока не утвержден парламентариями.

В течение 25 лет Псковская область была единственным субъектом России, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ. Инициатива разработки обновлённой геральдической символики региона принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.