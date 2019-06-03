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В Псковской области задержаны 14 украинцев, пытавшихся незаконно поспасть в Россию

Две попытки незаконного пересечения границы иностранными гражданами пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России.   Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в Усвятском районе был задержан автомобиль «Mercedes-Benz». В нём ехали 14 граждан Украины, которые пытались попасть в Россию через территорию Белоруссии в нарушение правил пересечения границы для граждан третьих стран.

Второе задержание нарушителей произошло в Печорском районе. Их поймали в лесу в пятистах метрах от государственной границы при попытке незаконно убыть в Евросоюз. Задержанными оказались два гражданина одной из стран Южной Азии. 

Все иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 60 тысяч рублей.

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