Позитивная динамика социально-экономического развития наблюдается в Псковской области

18:13, 03 июня 2019, ПАИ

Псковская область улучшила свое положение в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию. Как следует из рейтинга, составленного агентством «РИА Рейтинг» по итогам 2018 года, Псковская область ушла из группы регионов со значением ниже 25 баллов.

Также свои показатели улучшили Адыгея, Карелия, Костромская область и Чечня.

В лидерах рейтинга остались Москва и Санкт-Петербург с показателями более 80 баллов. На последних местах - Тува, Еврейская автономная область, республика Алтай, Ингушетия и Чукотский автономный округ, рейтинг которых ниже 16 баллов.

При составлении рейтинга эксперты учитывают показатели эффективности экономики, бюджетной и социальных сфер.