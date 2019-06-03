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Общество

Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге

Автомобиль Renault въехал в толпу пешеходов Санкт-Петербурге. Как пишет портал megapolisonline.ru, инцидент произошел 1 июня около 18:30.

Фото очевидца в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте"

Очевидцы рассказали, что водитель уходил от столкновения со встречной автомашиной, проскочил перекресток улицы Куйбышева и Каменностровского проспекта, после чего его автомобиль въехал в людей на тротуаре. По предварительной информации, пострадали трое, в их числе ребенок и велосипедист.

Facebook

Экс-депутат Псковского областного Собрания Павел Николаев стал очевидцем данного происшествия. На своей странице в Facebook он указал, что регистрационный номерной знак на автомобиле Renault был псковским.

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