Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге

19:30, 03 июня 2019, ПАИ

Автомобиль Renault въехал в толпу пешеходов Санкт-Петербурге. Как пишет портал megapolisonline.ru, инцидент произошел 1 июня около 18:30.

Очевидцы рассказали, что водитель уходил от столкновения со встречной автомашиной, проскочил перекресток улицы Куйбышева и Каменностровского проспекта, после чего его автомобиль въехал в людей на тротуаре. По предварительной информации, пострадали трое, в их числе ребенок и велосипедист.

Экс-депутат Псковского областного Собрания Павел Николаев стал очевидцем данного происшествия. На своей странице в Facebook он указал, что регистрационный номерной знак на автомобиле Renault был псковским.