Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области

20:48, 03 июня 2019, ПАИ

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова прошли в рамках спартакиады УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, полицейские демонстрировали свою меткость на полигоне в Ваулиных Горах.

В соревнованиях приняли участие команды, которые представляют различные подразделения и службы аппарата Управления и отделов внутренних дел на районном уровне.

В командном зачете победителями стали команды Управления по работе с личным составом – Центра профессиональной подготовки УМВД, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД и тыла УМВД.