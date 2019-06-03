0
20:57
Что предлагают любителям активного отдыха в Псковской области
20:48
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
19:37
В десятки раз выросли цены на аренду жилья на время Ганзы в Пскове
19:30
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
18:13
Позитивная динамика социально-экономического развития наблюдается в Псковской области
17:58
Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» откроется 7 июня в Пскове
16:43
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
Еще новости
Общество

Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова прошли в рамках спартакиады УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, полицейские демонстрировали свою меткость на полигоне в Ваулиных Горах.

В соревнованиях приняли участие команды, которые представляют различные подразделения и службы аппарата Управления и отделов внутренних дел на районном уровне.

В командном зачете победителями стали команды Управления по работе с личным составом – Центра профессиональной подготовки УМВД, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД и тыла УМВД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
03 июня 2019
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
В десятки раз выросли цены на аренду жилья на время Ганзы в Пскове
03 июня 2019
В десятки раз выросли цены на аренду жилья на время Ганзы в Пскове
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
03 июня 2019
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
Позитивная динамика социально-экономического развития наблюдается в Псковской области
03 июня 2019
Позитивная динамика социально-экономического развития наблюдается в Псковской области
Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» откроется 7 июня в Пскове
03 июня 2019
Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» откроется 7 июня в Пскове
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
03 июня 2019
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
Александр Котов внёс в Псковское облсобрание законопроект о передаче зооприютам земель без торгов
03 июня 2019
Александр Котов внёс в Псковское облсобрание законопроект о передаче зооприютам земель без торгов
Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны
03 июня 2019
Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны

Идет загрузка...