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Общество

Денис Мацуев предложил обучать нотной грамоте учащихся общеобразовательных школ

Народный артист России, пианист Денис Мацуев предложил обучать учащихся общеобразовательных школ нотной грамоте с первых классов. Как пишет ТАСС, об этом он сказал на I международном фестивале «Денис Мацуев и друзья» в Самаре.

Музыкант отметил, что детей наравне с цифрами нужно учить и нотной грамоте «вне зависимости от того, станут они музыкантами или нет». По мнению Дениса Мацуева, обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников. «Это уже будет наша потенциальная публика, которая будет приходить в наши концертные залы», – приводит его слова издание.

Денис Мацуев. Фото Андрея Кокшарова

Помимо этого, Денис Мацуев выразил уверенность в том, что закупка новых инструментов для музыкальных школ России в рамках национального проекта «Культура» позволит «молодым искоркам засверкать гораздо раньше, чем если бы [они учились играть] на «Лирике» или «Красном октябре».

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