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Общество

Каршеринг может стать недоступным для нарушителей ПДД

Каршеринг могут сделать недоступным для тех водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены водительского удостоверения. Как пишет газета «Известия», об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.

По его словам, такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. «Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», – сказал он и пояснил, в базе будут содержаться данные как о россиянах, так и об иностранцах.

ИзПредставители профессионального сообщества инициативу поддерживают, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

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