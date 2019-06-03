Каршеринг может стать недоступным для нарушителей ПДД

21:56, 03 июня 2019, ПАИ

Каршеринг могут сделать недоступным для тех водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены водительского удостоверения. Как пишет газета «Известия», об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.

По его словам, такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. «Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», – сказал он и пояснил, в базе будут содержаться данные как о россиянах, так и об иностранцах.

ИзПредставители профессионального сообщества инициативу поддерживают, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.