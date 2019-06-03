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Открытые государственные экзамены проходят в псковском колледже искусств

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Корсакова приглашает желающих посетить открытые государственные экзамены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

4 июня в 11:00 состоится показ и защита дипломной работы «Этнохудожественное творчество» – ярмарочное представление «На «раз» – взглянул, на «два» – купил, на «три» – поблагодарил» (улица Воеводы Шуйского, 2, концертный зал). В тот же день в 14:00 пройдет показ и защита дипломной работы «Хореографическое творчество» – балет-сказка «Гадкий утенок» (улица Набат, 5, концертный зал).

10 июня желающие смогут послушать исполнение сольной программы выпускниками колледжа (инструментальное исполнительство) по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. В 9:30 будут звучать инструменты народного оркестра (кл. 413), в 10:30 – фортепиано, а в 13:00 – оркестровые духовые и ударные инструменты (концертный зал).

11 июня в 14:00 выпускники покажут себя в «Хоровом дирижировании» (улица Воеводы Шуйского, 2, концертный зал).

13 июня в 15:00 состоится защита дипломной работы «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по виду «Художественная роспись ткани» (улица Набат, 5, кл. 319).

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