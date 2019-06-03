13 школ закроют в Латвии к 1 сентября

22:22, 03 июня 2019, ПАИ

К 1 сентября в Латвии закроют 13 школ и еще 50 школ ждет реорганизация. Как пишет DELFI Латвия, самая большая реорганизация пройдет в Риге.

Закроются Яунмуйжская основная школа, Юрмальская вечерняя школа, Лиепайская основная школа-интернат, Андзельская основная школа, Граверская основная школа имени митрополита Рижского и всея Латвии Александра, Шкелтовкая основная школа, Тискадская специальная школа-интернат, Адамовская специальная интернат-школа, Вечерняя школа Лудзского края, Основная школа имени А. Спагиса Дуналки, Метриенская основная школа и Рижская 29 средняя школа.

Также в Министерство образование поступило заявление о закрытии Тилжской школы-интерната. Если оно будет одобрено, то число закрытых школ вырастет до 14.

Решение о реорганизации или ликвидации школы принимает самоуправление. Заключение выносит Министерство образования.