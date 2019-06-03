0
23:00
Студентам могут разрешить официально работать в школах
22:09
Открытые государственные экзамены проходят в псковском колледже искусств
20:57
Что предлагают любителям активного отдыха в Псковской области
20:48
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
19:37
В десятки раз выросли цены на аренду жилья на время Ганзы в Пскове
19:30
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
18:13
Позитивная динамика социально-экономического развития наблюдается в Псковской области
Еще новости
Общество

Студентам могут разрешить официально работать в школах

Специалистов из других сфер, студентов, аспирантов, не имеющих педагогического образования, но имеющих специализацию по предмету, школы смогут официально привлекать к занятиям. Как пишет РИА Новости, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она выразила надежду, что поправки в законопроект «Об образовании» в части допуска студентов к официальной работе в школах России пройдут первое чтение в Госдуме этим летом.

Сейчас к работе в школах допускаются только педагоги с высшим или средним профессиональным образованием. При одобрении поправок нижней палатой парламента студенты смогут работать по профессии и получать зарплату, а не только проходить практику.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студентам могут разрешить официально работать в школах
03 июня 2019
Студентам могут разрешить официально работать в школах
Открытые государственные экзамены проходят в псковском колледже искусств
03 июня 2019
Открытые государственные экзамены проходят в псковском колледже искусств
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
03 июня 2019
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
В десятки раз выросли цены на аренду жилья на время Ганзы в Пскове
03 июня 2019
В десятки раз выросли цены на аренду жилья на время Ганзы в Пскове
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
03 июня 2019
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
Позитивная динамика социально-экономического развития наблюдается в Псковской области
03 июня 2019
Позитивная динамика социально-экономического развития наблюдается в Псковской области
Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» откроется 7 июня в Пскове
03 июня 2019
Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» откроется 7 июня в Пскове
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные
03 июня 2019
День защиты детей отметили в «Акваполисе», «Максимусе» и «ПИК60» в минувшие выходные

Идет загрузка...