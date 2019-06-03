Студентам могут разрешить официально работать в школах

23:00, 03 июня 2019, ПАИ

Специалистов из других сфер, студентов, аспирантов, не имеющих педагогического образования, но имеющих специализацию по предмету, школы смогут официально привлекать к занятиям. Как пишет РИА Новости, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она выразила надежду, что поправки в законопроект «Об образовании» в части допуска студентов к официальной работе в школах России пройдут первое чтение в Госдуме этим летом.

Сейчас к работе в школах допускаются только педагоги с высшим или средним профессиональным образованием. При одобрении поправок нижней палатой парламента студенты смогут работать по профессии и получать зарплату, а не только проходить практику.