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Общество

Названы отрасли в России с самыми большими зарплатами

В России специалисты нефте- и газодобывающих компаний получают самые высокие зарплаты, их час стоит 793 рубля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата по итогам 2018 года.

На втором месте - сфера производства табачных изделий, где платят 739 рублей в час или около 121 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает производство кокса и нефтепродуктов - работники этой сферы получают в среднем 735 рублей в час.

Кроме того, как отметили эксперты, в России наблюдается рост зарплат специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. В 2018 году доходы выросли на 23% - до 260 рублей в час или порядка 43 тысяч рублей в месяц.

На 18% увеличились доходы в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий.

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