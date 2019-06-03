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С гдовичей пытались брать плату за ещё не оказанные услуги по теплоснабжению

Прокуратура Гдовского района выявила факт выставления квитанций об оплате ещё не оказанной услуги по теплоснабжению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ресурсоснабжающая организация направляла жителям Гдовского района квитанции за теплоэнергию, которые содержали сумму, подлежащую к оплате не только за истекший период, но также и за месяц выставления счёта, то есть за ещё фактически не оказанные услуги отопления. В прокуратуре отметили, что таким образом поставщик энергоресурса нарушил требования статьи 155 Жилищного кодекса РФ.

Прокурор района в адрес руководителя организации внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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