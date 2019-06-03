С гдовичей пытались брать плату за ещё не оказанные услуги по теплоснабжению

09:45, 04 июня 2019, ПАИ

Прокуратура Гдовского района выявила факт выставления квитанций об оплате ещё не оказанной услуги по теплоснабжению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ресурсоснабжающая организация направляла жителям Гдовского района квитанции за теплоэнергию, которые содержали сумму, подлежащую к оплате не только за истекший период, но также и за месяц выставления счёта, то есть за ещё фактически не оказанные услуги отопления. В прокуратуре отметили, что таким образом поставщик энергоресурса нарушил требования статьи 155 Жилищного кодекса РФ.

Прокурор района в адрес руководителя организации внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.