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Общество

По вине пьяного водителя Hyundai погиб его пассажир в ДТП в Опочецком районе

3 июня в 1:05 в Опочецком районе на 1-м километре трассы Барсаново - Большие Рогатки 55-летний нетрезвый водитель Hyundai Solaris на закруглении дороги не справился с управлением. В результате машина врезалась в дерево. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в аварии погиб 23-летний пассажир. 

В этот же день в 12:30 в Пскове у дома №49 на улице Труда 39-летний водитель «Лады-2191» сбил 42-летнего мужчину. Пешеход получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. 

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