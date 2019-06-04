По вине пьяного водителя Hyundai погиб его пассажир в ДТП в Опочецком районе

10:07, 04 июня 2019, ПАИ

3 июня в 1:05 в Опочецком районе на 1-м километре трассы Барсаново - Большие Рогатки 55-летний нетрезвый водитель Hyundai Solaris на закруглении дороги не справился с управлением. В результате машина врезалась в дерево. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в аварии погиб 23-летний пассажир.

В этот же день в 12:30 в Пскове у дома №49 на улице Труда 39-летний водитель «Лады-2191» сбил 42-летнего мужчину. Пешеход получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.