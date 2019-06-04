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Общество

Псковский ансамбль «Солнышко» стал призером международного конкурса «Славянские встречи»

Псковский хореографический ансамбль «Солнышко» завоевал дипломы 1 и 2 степени на международном конкурсе «Славянские встречи», который проходил с 30 мая по 2 июня в Минске (Белоруссия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители ансамбля.

Ребята 1 класса представили на конкурсе три номера в двух номинациях: детский танец «Весёлые поварята», а также стилизованные народные танцы «Под яблонькой хорошо» и «Мамина обновка».

В частности, специальный приз в номинации «За артистизм» получила Лаура Шаинидзе. Также члены жюри отметили высокое мастерство всего коллектива и вручили специальный приз «За сохранение национальных культурных традиций». А руководители ансамбля Ирина Белотелова и Елена Игнатьева были награждены специальным дипломом в номинации «Лучший руководитель».

Дети не только выступали, но и принимали участие в мастер-классах. На занятиях они повысили свое танцевальное мастерство и познакомились с особенностями национального белорусского танца, отметили представители ансамбля.

Кроме того, ребята побывали на обзорной экскурсии по Минску, в белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и национальной библиотеке города Минска, а также посетили большой театр оперы и балета.

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