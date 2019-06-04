Системный подход к сохранению здоровья населения обсуждают в Пскове

11:01, 04 июня 2019, ПАИ

В Пскове 4 июня проходит семинар по вопросам реализации в областной столице национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», а также участия в международном проекте «Healthy Boost - городские лаборатории для улучшения здоровья для всех в регионе Балтийского моря – активизация межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия в городах». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, участниками обсуждения стали представители органов исполнительной и законодательной власти города, псковской общественности, научного сообщества. Организаторами мероприятия выступили Псковская городская Дума, администрация города Пскова, ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки».

Открывая встречу, и. п. главы города Пскова Елена Полонская отметила, что вопрос сохранения здоровья является одним из актуальных на сегодняшний день. И важно совместными усилиями выработать комплексный подход в реализации нацпроектов, нацеленных на создание комфортных условий для жизни, профилактическую работу и оказание качественной медпомощи.

Она подчеркнула, что одним из важных аспектов является укрепления здоровья населения. И для этого необходимо, в том числе, привлекать работодателей — они должны заботиться о здоровье сотрудников.

Елена Полонская подчеркнула, что особое значение приобретает для Пскова национальный проект «Демография». И пожелала участникам семинара плодотворной работы.

«Надеюсь, сегодня получится выработать вектор направления в реализации этих нацпроектов на территории муниципалитета», - сказала она.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», координатор российской национальной сети проекта Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» Татьяна Шестакова отметила, что Псков присоединился к ассоциации практически с момента ее основания и служит примером для многих российских городов.

По ее словам, ежегодно проводятся подобные конференции в городах-участниках. Но особенно стоит выделить совместную работу именно с Псковом, при участии общественников и представителей властей города удается реализовать множество совместных проектов, провести совместные мероприятия.

«Примеров сотрудничества очень много. Этот семинар - новый этап на пути развития отношений Пскова и ассоциации», - добавила она.

В центре внимания — участие псковичей в проекте «Здоровые города», Псков присоединился к нему еще в 2012 году. Как отметила Татьяна Шестакова, 92 города пополнили список участников движения в России. Сверхзадача проекта — «формирование политики здоровья на региональном и муниципальном уровне». В качестве примера она привела опыт ближайших соседей — Санкт-Петербурга. Там создан координационный совет, в состав которого вошли представители бизнеса, органов исполнительной власти, общественники. Работающие на его площадке рабочие группы формируют предложения для совершенствования первичной медико-социальной помощи, реабилитации инвалидов, решения вопросов репродуктологии.