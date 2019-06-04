0
12:48
Порядка 50 аэронавтов соберёт Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
20:57
Что предлагают любителям активного отдыха в Псковской области
20:48
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
19:40
Финал чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:47
Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу
09:36
Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на чемпионате Псковской области
16:52
Финал Чемпионата по дворовому футболу пройдёт в Пскове 1 июня
Еще новости
Спорт

Порядка 50 аэронавтов соберёт Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках

Порядка 50 аэронавтов приедут на 24-ю Международную встречу воздухоплавателей, которая пройдёт с 11 по 17 июня в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре мероприятия.  

3 июня члены оргкомитета обсудили в администрации города ход подготовки к встрече. Председатель оргкомитета, директор встречи воздухоплавателей Владимир Орлов напомнил, что в этом году в Великих Луках состоятся 25-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, 12-й Кубок Дружбы, 13-й Кубок Княгини Ольги и 15-й Кубок города Великие Луки.

Фото пресс-центра 24-й Международной встречи воздухоплавателей

На участие в Чемпионате России заявились 35 спортсменов, еще порядка 15 аэронавтов будут выступать в фиесте. На соревнования приедут воздухоплаватели из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. «Зрителей ожидают красивейшие полеты, зрелищный кей-граб, а также традиционный общий старт аэростатов из крепости и их ночное свечение», - отметили организаторы встречи.

Владимир Орлов сообщил, что спортивная дирекция уже сформирована, оборудование и все необходимое для обеспечения проведения мероприятия приобретено. Генеральный спонсор встречи ПАО «Газпром» обеспечит пилотов газом для их аэростатов.

Фото пресс-центра 24-й Международной встречи воздухоплавателей

И. о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк добавил, что в настоящее время на территории земляной крепости, где состоится массовый старт аэростатов, косят траву. Также ведется подготовка летней эстрады к церемонии открытия соревнований.

Заместитель председателя комитета культуры администрации города Райда Ежова сообщила о полной готовности творческих коллективов.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Роман Иванов рассказал, что на встрече будут задействованы более 200 человек личного состава. Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники ГИБДД. В местах скопления людей будут дежурить бригады Скорой помощи.

Фото пресс-центра 24-й Международной встречи воздухоплавателей

Отмечалось, что все службы готовы к проведению встречи воздухоплавателей, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

Соревнования будут освещать порядка 50 журналистов, на встречу приедут популярные блогеры из Санкт-Петербурга, которые участвуют в межрегиональном туристском проекте «Серебряное ожерелье России».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порядка 50 аэронавтов соберёт Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
04 июня 2019
Порядка 50 аэронавтов соберёт Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
03 июня 2019
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
Финал чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июня 2019
Финал чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу
01 июня 2019
Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу
Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на чемпионате Псковской области
01 июня 2019
Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на чемпионате Псковской области 1
Финал Чемпионата по дворовому футболу пройдёт в Пскове 1 июня
29 мая 2019
Финал Чемпионата по дворовому футболу пройдёт в Пскове 1 июня
Спортсменка из Великих Лук выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе из лука
27 мая 2019
Спортсменка из Великих Лук выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе из лука
Россия стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею
26 мая 2019
Россия стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею

Идет загрузка...