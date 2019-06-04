Порядка 50 аэронавтов соберёт Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках

12:48, 04 июня 2019, ПАИ

Порядка 50 аэронавтов приедут на 24-ю Международную встречу воздухоплавателей, которая пройдёт с 11 по 17 июня в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре мероприятия.

3 июня члены оргкомитета обсудили в администрации города ход подготовки к встрече. Председатель оргкомитета, директор встречи воздухоплавателей Владимир Орлов напомнил, что в этом году в Великих Луках состоятся 25-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту, 12-й Кубок Дружбы, 13-й Кубок Княгини Ольги и 15-й Кубок города Великие Луки.

На участие в Чемпионате России заявились 35 спортсменов, еще порядка 15 аэронавтов будут выступать в фиесте. На соревнования приедут воздухоплаватели из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. «Зрителей ожидают красивейшие полеты, зрелищный кей-граб, а также традиционный общий старт аэростатов из крепости и их ночное свечение», - отметили организаторы встречи.

Владимир Орлов сообщил, что спортивная дирекция уже сформирована, оборудование и все необходимое для обеспечения проведения мероприятия приобретено. Генеральный спонсор встречи ПАО «Газпром» обеспечит пилотов газом для их аэростатов.

И. о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк добавил, что в настоящее время на территории земляной крепости, где состоится массовый старт аэростатов, косят траву. Также ведется подготовка летней эстрады к церемонии открытия соревнований.

Заместитель председателя комитета культуры администрации города Райда Ежова сообщила о полной готовности творческих коллективов.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Роман Иванов рассказал, что на встрече будут задействованы более 200 человек личного состава. Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники ГИБДД. В местах скопления людей будут дежурить бригады Скорой помощи.

Отмечалось, что все службы готовы к проведению встречи воздухоплавателей, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

Соревнования будут освещать порядка 50 журналистов, на встречу приедут популярные блогеры из Санкт-Петербурга, которые участвуют в межрегиональном туристском проекте «Серебряное ожерелье России».