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Общество

Препараты от стресса во время ЕГЭ принимают 22% школьников

Препараты от стресса во время ЕГЭ принимают 22% школьников, сообщает газета «Известия». При этом родители 73% выпускников российских школ заявили, что их дети испытывают нервное напряжение в период итоговой аттестации, но 57% родителей считают, что подростки не нуждаются в психологической помощи в этот период.

В среднем школьники тратят на подготовку к экзаменам до 10 часов в неделю, 32% занимается до 5 часов, еще столько же — от 5 до 10 часов, 19% — от 10 до 20 часов в неделю.

74% школьников посещают репетиторов. 29% ходят сразу к двум преподавателям, каждый пятый (19%) обращается к трем специалистам. Самыми популярными дисциплинами для дополнительных занятий с репетиторами стали математика (60%), русский язык (43%) и иностранные языки (27%).

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