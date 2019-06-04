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Общество

ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем

В Великих Луках на Ловатском проспекте 3 июня зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, которое очевидцы прокомментировали не иначе как кадр из кинофильма «Пункт назначения»: из грузовика на дорогу перед автомобилем «Нива» выпало бревно. Об этом пишут в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Как в фильме «Пункт назначения». Слава Богу без жертв», - отметил автор записи.

Судя по фотографиям, сделанным на месте происшествия, водитель автомашины «Нива» отделался легким испугом. Каких-то десяти сантиметров не хватило до удара бревна по капоту авто. Повезло, что скорость была не такой высокой. 

Кстати, в кинокартине, о которой идет речь, персонажи погибают в результате подобного ДТП - на дорогу из грузовика высыпаются тяжелые бревна. 

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