0
12:48
Порядка 50 аэронавтов соберёт Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
20:57
Что предлагают любителям активного отдыха в Псковской области
20:48
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
19:40
Финал чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:47
Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу
09:36
Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на чемпионате Псковской области
16:52
Финал Чемпионата по дворовому футболу пройдёт в Пскове 1 июня
Еще новости
Спорт

В десятку лучших вошла псковичка на Первенстве России по пулевой стрельбе

Анна Веселова представила Псковскую область на Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые прошли в Майкопе. В двух дисциплинах она заняла четвертые места, в одной – пятое, сообщили Псковскому агентству информации в региональном Центре спортивной подготовки.

Соревнования в Майкопе собрали 195 спортсменов из 38 регионов Российской Федерации.

Тренер псковской спортсменки - Ольга Чернобровкина. Теперь Анне Веселовой предстоит участие в Кубке России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порядка 50 аэронавтов соберёт Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
04 июня 2019
Порядка 50 аэронавтов соберёт Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
03 июня 2019
Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области
Финал чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июня 2019
Финал чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу
01 июня 2019
Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу
Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на чемпионате Псковской области
01 июня 2019
Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на чемпионате Псковской области 1
Финал Чемпионата по дворовому футболу пройдёт в Пскове 1 июня
29 мая 2019
Финал Чемпионата по дворовому футболу пройдёт в Пскове 1 июня
Спортсменка из Великих Лук выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе из лука
27 мая 2019
Спортсменка из Великих Лук выиграла серебро на Кубке мира по стрельбе из лука
Россия стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею
26 мая 2019
Россия стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею

Идет загрузка...