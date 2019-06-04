В десятку лучших вошла псковичка на Первенстве России по пулевой стрельбе
Анна Веселова представила Псковскую область на Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые прошли в Майкопе. В двух дисциплинах она заняла четвертые места, в одной – пятое, сообщили Псковскому агентству информации в региональном Центре спортивной подготовки.
Соревнования в Майкопе собрали 195 спортсменов из 38 регионов Российской Федерации.
Тренер псковской спортсменки - Ольга Чернобровкина. Теперь Анне Веселовой предстоит участие в Кубке России.