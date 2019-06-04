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Спорт

Псковский гребец завоевал «золото» на Международных соревнованиях в Москве

Псковский спортсмен завоевал «золото» на Международных соревнованиях «Большая Московская регата», которые состоялись в Москве на гребном канале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Псков представили Илья Ковтун, Евгений Спицын, Евгений Стрельцов, Даниил Ефимов, Александр Матвеев и Елизавета Сенина.

Александр Матвеев выступал в составе двойки в паре со спортсменом из Санкт-Петербурга Никитой Еськиным. В полуфинальном заплыве гребцы соревновались с командами из Словакии, Казахстана и России. Пскович и петербуржец одержали победу, обогнав ближайших преследователей на 3 секунды - их результат был 6 минут 49 секунд. В финальном заплыве участвовали 6 экипажей, в том числе представители Швеции и Эстонии. Александр Матвеев и Никита Еськин преодолели дистанцию за 6 минут 26 секунд.

Елизавета Сенина в составе четверки стала четвертой. Команда Ильи Ковтуна, Евгения Спицына, Евгения Стрельцова и Александра Ефимова остановились на пятой строчке турнирной таблицы.

Большая Московская регата собрала более 900 спортсменов из России, Германии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Словакии, Латвии, Молдавии и Швеции. За стартами следили тренеры сборной России по академической гребле, чтобы оценить ближайший резерв для первой команды страны.

Пскович Павел Сорин принял участие в Чемпионате Европы по гребному спорту, который прошел в городе Люцерн (Швейцария). В составе команды России он занял 10 место.

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