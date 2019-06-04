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Общество

Псковская область присоединится к всероссийскому проекту «Живое наследие»

Псковская область станет частью проекта «Живое наследие: создание российской карты локальных культурных брендов», который стал победителем конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, реализация проекта началась в 2019 году при поддержке комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению.

В рамках проекта планируется создать механизм выявления и продвижения локальных культурных брендов: уникальных особенностей российских городов и сел, формирующих идентичность территории. Итогом станет создание интерактивной карты, интегрирующей информацию о брендах всех 85 российских регионов, лучшие из них будут презентованы на общероссийском фестивале «Живое наследие».

Авторы проекта уверены, что включение сведений о локальных брендах регионов в общероссийскую карту поспособствует росту туристического потока, популяризации и возрождению культурных практик, привлечению инвесторов. Благодаря проекту вернутся к жизни многие локальные события, ремесла и культурные практики, так как начнется их продвижение и популяризация, привлечение внебюджетных инвестиций в сохранение и продвижение культурного наследия на местах.  

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