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Общество

Трёх египтян-нелегалов проводили на родину псковские приставы

Судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области провели административное выдворение за пределы России троих граждан Египта. Эти иностранцы были признаны виновными в совершении административных правонарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Египтян задержали без документов на право нахождения в пограничной зоне. Нарушители собирались перебраться в страны Евросоюза. В итоге все трое были приговорены к штрафу в 500 рублей и выдворению из России.

Судебные приставы доставили иностранцев в Санкт-Петербург в аэропорт «Пулково», откуда они отправились на свою родину.

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