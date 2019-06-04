Трёх египтян-нелегалов проводили на родину псковские приставы

13:35, 04 июня 2019, ПАИ

Судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области провели административное выдворение за пределы России троих граждан Египта. Эти иностранцы были признаны виновными в совершении административных правонарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Египтян задержали без документов на право нахождения в пограничной зоне. Нарушители собирались перебраться в страны Евросоюза. В итоге все трое были приговорены к штрафу в 500 рублей и выдворению из России.

Судебные приставы доставили иностранцев в Санкт-Петербург в аэропорт «Пулково», откуда они отправились на свою родину.