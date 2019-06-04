Запланирован капремонт помещений полиции на Стрелковой дивизии в Пскове
Запланирован капитальный ремонт принадлежащих полиции помещений в административном здании на улице 128-й Стрелковой Дивизии, 6 в Пскове. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
После ремонта на 1-м и 2-ом этажах планируется разместить архив УМВД России по Псковской области и служебные помещения. Работы должны быть завершены до 10 декабря.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн рублей. Средства будут предоставлены из федерального бюджета.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 1 июля.