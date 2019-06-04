0
12:09
В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
12:03
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:53
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
11:34
Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»
10:26
Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков
09:18
О летнем трудоустройстве подростков расскажет гость ПАИ-live
23:00
Студентам могут разрешить официально работать в школах
Еще новости
Общество

Запланирован капремонт помещений полиции на Стрелковой дивизии в Пскове

Запланирован капитальный ремонт принадлежащих полиции помещений в административном здании на улице 128-й Стрелковой Дивизии, 6 в Пскове. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

После ремонта на 1-м и 2-ом этажах планируется разместить архив УМВД России по Псковской области и служебные помещения.  Работы должны быть завершены до 10 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн рублей. Средства будут предоставлены из федерального бюджета.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 1 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
04 июня 2019
В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
04 июня 2019
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
04 июня 2019
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»
04 июня 2019
Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»
Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков
04 июня 2019
Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков
О летнем трудоустройстве подростков расскажет гость ПАИ-live
04 июня 2019
О летнем трудоустройстве подростков расскажет гость ПАИ-live
Студентам могут разрешить официально работать в школах
03 июня 2019
Студентам могут разрешить официально работать в школах
Открытые государственные экзамены проходят в псковском колледже искусств
03 июня 2019
Открытые государственные экзамены проходят в псковском колледже искусств

Идет загрузка...