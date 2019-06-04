Памятник Петру I появится в Пскове

14:12, 04 июня 2019, ПАИ

Памятник Петру I появится в Пскове к 347-летию со дня рождения императора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проектном офисе «Команды 2018».

Памятник Петру Великому работы Сергея Астафьева планируется открыть в городе 9 июня в 11:00. Также в этот день состоится тематическая интерактивная выставка экспонатов псковского Музея флота «Морским судам быть...». На 11:20 запланирована авторская экскурсия «Морское наследие Псковского края».

В 12:00 от Музея флота на улице Ленина, 3 стартует двухчасовая экскурсия в рамках проекта «Улицы Пскова».