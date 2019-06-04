Псковский опыт по антинаркотическому волонтёрству представили на I Байкальском форуме

14:45, 04 июня 2019, ПАИ

На I Всероссийском Байкальском форуме, состоявшемся в Иркутской области, был представлен опыт развития волонтерского антинаркотического движения, сформированного при Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Презентацию проекта провела сотрудник УКОН УМВД Маргарита Ерёмина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Маргарита Ерёмина отметила, что в Псковской области волонтёры в общеобразовательных учреждениях проводят различные спортивно-массовые и профилактические мероприятия, участвуют в оперативно-профилактических рейдах.

Опыт работы псковской полиции включён в тематический сборник, который обобщает наиболее интересные в России практики работы по противодействию распространения наркотиков.

В Байкальский форум был посвящён профилактике наркомании и других социально-негативных явлений в молодёжной среде. Он собрал более ста ведущих экспертов, ученых и специалистов в сфере профилактики наркомании из разных российских регионов.

На площадках форума шла речь о совершенствовании методов профилактической работы среди подростков и молодёжи, обсуждалась помощь наркозависимым.

Итогом работы стал проект резолюции, в который включены различные аспекты реализации антинаркотической политики в РФ, а также рекомендации по совершенствованию антинаркотической работы.