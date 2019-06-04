Первое заседание попечительского совета клуба «Псков – 747» проведёт Михаил Ведерников

15:33, 04 июня 2019, ПАИ

В ближайшее время губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведёт первое заседание попечительского совета футбольного клуба «Псков – 747». Об этом он сообщил в своём Instagram, где рассказал о визите к псковичу, ветерану труда, «ребенку войны» 80-летнему Геннадию Дутову.

«Поговорили о медицинском сопровождении пожилых граждан и футболе. Эта игра - увлечение всей его жизни, и когда он о нем говорит, глаза горят, как у мальчишки. Геннадий Георгиевич - давний болельщик «Псков – 747», следит за его судьбой и переживает о будущем клуба. Пообещал, что буду и дальше поддерживать наш футбол. Скоро проведу первое заседание попечительского совета клуба», - отметил Михаил Ведерников.



Геннадий Дутов, отметил губернатор, почти 40 отработал на Псковском телефонном заводе, а общий трудовой стаж у него 60 лет. Живет он вместе с внучкой, её мужем и двумя правнучками.