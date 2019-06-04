Галина Невалённая: За лето мы планируем набрать базу маломобильных пациентов

16:10, 04 июня 2019, ПАИ

«За лето, пока наши специалисты посвободнее, мы планируем набрать базу маломобильных пациентов и с помощью заявок от граждан, и через соцслужбы», - сообщила главврач Псковской поликлиники Галина Невалённая на пресс-конференции 4 июня.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, она добавила, что работа по их медицинскому обслуживанию в принципе уже проводится. «Сейчас мы в процессе утверждения базы данных, мы работаем по вызову, пока нет стройной системы», - сказала Галина Невалённая.

Начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Хачапуридзе пояснила, что планируется провести совещания с соцработниками, чтобы те, в свою очередь, спросили о пожеланиях подопечных относительно медобслуживания. Потом медицинские службы будут выезжать к лежачим больным на постоянной основе.