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Общество

Галина Невалённая: За лето мы планируем набрать базу маломобильных пациентов

«За лето, пока наши специалисты посвободнее, мы планируем набрать базу маломобильных пациентов и с помощью заявок от граждан, и через соцслужбы», - сообщила главврач Псковской поликлиники Галина Невалённая на пресс-конференции 4 июня.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, она добавила, что работа по их медицинскому обслуживанию в принципе уже проводится. «Сейчас мы в процессе утверждения базы данных, мы работаем по вызову, пока нет стройной системы», - сказала Галина Невалённая.

Начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Хачапуридзе пояснила, что планируется провести совещания с соцработниками, чтобы те, в свою очередь, спросили о пожеланиях подопечных относительно медобслуживания. Потом медицинские службы будут выезжать к лежачим больным на постоянной основе.

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