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Контрабанду более 2 тысяч пачек сигарет пресекла Псковская таможня

В МАПП Шумилкино в Печорском районе сотрудники Псковской таможни выявили более двух тысяч пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни. 

Выезжая с территории Российской Федерации житель Эстонии предъявил таможенному контролю Volkswagen Sharan, и при осмотре автомобиля служебная собака заинтересовалась колесом транспортного средства. После демонтажа всех покрышек с дисков внутри каждого колеса обнаружили чехол из плотной ткани с вшитой молнией, в них находилось по 80 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Гражданин пояснил, что вез 320 пачек сигарет для личного потребления в Эстонии.

В Mercedes-Benz CLS500 под управлением жителя Латвии, также выезжающим с территории России, в технологических полостях были найдены 2046 пачек сигарет различных марок. Водитель рассказал, что согласился за определенное материальное вознаграждение перевезти сигареты знакомому в Латвию.

Весь товар и Mercedes-Benz изъяты, назначены товароведческие экспертизы, возбуждены дела об административных правонарушениях. При рассмотрении дела об административном правонарушении в суде может быть принято решение о конфискации транспортного средства, как орудия совершения правонарушения.

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