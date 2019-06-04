Контрабанду более 2 тысяч пачек сигарет пресекла Псковская таможня

16:18, 04 июня 2019, ПАИ

В МАПП Шумилкино в Печорском районе сотрудники Псковской таможни выявили более двух тысяч пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

Выезжая с территории Российской Федерации житель Эстонии предъявил таможенному контролю Volkswagen Sharan, и при осмотре автомобиля служебная собака заинтересовалась колесом транспортного средства. После демонтажа всех покрышек с дисков внутри каждого колеса обнаружили чехол из плотной ткани с вшитой молнией, в них находилось по 80 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Гражданин пояснил, что вез 320 пачек сигарет для личного потребления в Эстонии.

В Mercedes-Benz CLS500 под управлением жителя Латвии, также выезжающим с территории России, в технологических полостях были найдены 2046 пачек сигарет различных марок. Водитель рассказал, что согласился за определенное материальное вознаграждение перевезти сигареты знакомому в Латвию.

Весь товар и Mercedes-Benz изъяты, назначены товароведческие экспертизы, возбуждены дела об административных правонарушениях. При рассмотрении дела об административном правонарушении в суде может быть принято решение о конфискации транспортного средства, как орудия совершения правонарушения.