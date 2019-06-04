«Чудской проект» победил в конкурсе Фонда президентских грантов и получил почти 2 млн рублей

18:05, 04 июня 2019, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Чудской проект» стала победителем конкурса Фонда президентских грантов 2019 года с экообразовательным проектом «Что такое РСМ?!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в самом «Чудском проекте».

С вступлением в силу с 1 января 2019 года изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», который регулирует правила обращения с коммунальными отходами, особую актуальность приобретает работа с населением по вопросам раздельного сбора мусора (РСМ), уверены авторы проекта. Проект «Что такое РСМ?!» включает комплекс мероприятий, объединенных идеей популяризации раздельного сбора мусора в быту.

Мероприятия проекта позволят участникам лучше разобраться в новой системе обращения отходов, дадут понимание перспектив внедрения системы раздельного сбора мусора для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Всё завершится проведением экологического фестиваля по теме РСМ и конференцией, посвященной ходу реформы отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области и представлению основных результатов проекта. Ожидаемое число участников мероприятий проекта – около 1500 человек.

Проект «Что такое РСМ?!» стартует 1 июля, срок реализации проекта – 12 месяцев. Сумма гранта составляет около 1,9 млн рублей