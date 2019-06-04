Ремонт улицы Льва Толстого начался в Пскове
Ремонт улицы Льва Толстого начался в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас дорожники устанавливают бортовой камень вдоль проезжей части.
Общая протяженность ремонтируемого участка равна 967 метрам. Планируется обновить дорожное покрытие и тротуары.
На период производства работ на улице ограничено движение транспортных средств. Проезд разрешен по направлению от улицы Гражданской до Вокзальной.
Ремонт будет завершен в IV квартале 2019 года.