На дорогах Пыталовского и Великолукского района восстановили покрытие

18:20, 04 июня 2019, ПАИ

В Пыталовском и Великолукском районах восстановили покрытие на двух региональных дорогах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Завершены работы по восстановлению изношенных слоев асфальта на дороге Котоново - Зайково - Пыталово вблизи населенного пункта Белорусский на км 8+900 – км 11+020. Протяжённость участка составила 2,12 км. Работы выполнило ООО «ПыталовоДорСтрой».

В Великолукском районе АО «ДЭП №275» восстановили асфальтобетонное покрытие на дороге Урицкое - Рябиновка по населенному пункту Урицкое на участке км 0+000 – км 0+960 (960 метров).

Тот же подрядчик продолжает ремонт дороги Полибино – Ильино вблизи великолукской деревни Полибино и далее на участке км 0+000 - км 2+450. Ремонт будет проведен на участке 2,45 км.