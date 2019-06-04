Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск

18:13, 04 июня 2019, ПАИ

4 июня на трассе Псков - Изборск в районе поворота на деревню Подосье произошло ДТП, в результате которого его участники – автомобили «Мазда» и «Ауди» оказались в кюветах на противоположных сторонах дороги.

Как сообщают Псковскому агентству информации очевидцы, в настоящий момент эвакуатор вытаскивает «Мазду», в связи с чем движение на трассе регулируют инспекторы ГИБДД.

В 20 метрах на противоположной стороне в кювете находится автомобиль «Ауди» с эстонскими номерами.

В обе стороны движение затруднено, образуются пробки. Очевидцы сообщают также, что пострадавших в аварии нет.