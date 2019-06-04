Время критиковать: «Псков-747» и «Луки-Энергия» по итогам сезона оказались внизу таблицы

18:07, 04 июня 2019, ПАИ

Редкий спортивный обозреватель отличается от среднестатистического болельщика: перед сезоном и до последнего мы пьем корвалол и верим в чудо, а когда сказка не случилась мы клянем на чем свет стоит футболистов и весь их род. «Псков-747» и «Луки-Энергия», - экая роскошь иметь два профессиональных клуба на одну область, - завершили сезон в группе «Запад» второго дивизиона ПФЛ внизу турнирной таблицы. Самое время спустить на них всех собак. Но я все-таки возьмусь их защищать.

Сказка есть

Ее, как говорится, не может не быть. Сегодня в региональном футболе сказка - само существование профессионального коллектива. Расходы от 15 до 150 млн рублей в год в зависимости от взглядов инвестора и экономности руководства - не самый выгодный кейс под вложения. Особенно если не уметь вертеться на трансферном рынке. Кто-то выживает, кто-то нет: смоленский «Днепр» снялся зимой, оставив оскудевшую до 13 команд группу по ходу турнира в еще большем меньшинстве. А Псков получил свою сказку прошлым летом — клуб тогда находился на грани финансового краха, а губернатор Ведерников сохранил его и дал гарантии развития. Сказка для Великих Лук началась за пару лет до этого: команде выдали кредит доверия на три сезона в профи - следующий сезон третий. Это две очень большие сказки, которым завидуют в Смоленске и Петрозаводске, Твери и Костроме, во многих городах зоны «Запад», включающей СЗФО и кусок ЦФО.

А между тем футбольные лоббисты на Охотном и Шевченко активно работают на возвращение пива на стадионы профессиональных команд. Скоро нашим сказкам будет завидовать еще больше поклонников футбола.

Детские мечты

Часто по ходу подготовки к матчам букмекеры радикально меняют котировки на исходы. Ситуация сохранилась и в этом сезоне. Болельщики в недоумении, рождаются пошлые слухи о договорняках.

Чтобы не сойти с ума из-за подозрительности нужно знать две вещи. Во-первых, на договорняки ставки не принимают. Во-вторых, посмотрите в честные глаза молодых футболистов, уже способных решать исходы игр. В Пскове получили приглашения в молодежку дивизиона на игры со сборной России Саша Коренблюм и Арсений Ягодкин (игроки основы). Еще проявят себя и уже неплохо чувствуют себя на поле искрившие в юношеских турнирах Всеволод Федоров, Михаил Севастьянов, Кирилл Кислицын, вернулись из столичных «Спартака» и «Зенита» Станислав Передерий и Дмитрий Мотлахов.

Эти ребята выходят на поле за победой. Им верить можно. Впрочем, верить можно и проверенным в боях старикам - Шишаеву, Курбанову, Васильеву. За их спинами не менее 500 мальчишек в системах двух клубов.

Статистика во имя прогресса

Псков и Луки набрали по 29 очков и заняли 9 и 10 строчку. Луки выше по личным встречам: в матче, где чаша весов в этом показателе качнулась в сторону южан, у Пскова пострадали и пропускали игры из-за травм три футболиста. Заруба что надо! Ноздря в ноздрю. В другом круге - сухие нули на табло. Разве не за это мы должны любить футбол?

Ниже команд Псковской области оказалась Коломна (11 строчка), которую будто подменили после зимнего перерыва. Тогда команда заполучила себе титульного спонсора. И вдруг 7 поражений в 8 играх при одной ничьей. В общем зачете - 27 пропущенных. Деньги портят. Еще ниже «Днепр» (12-й), которому хватило очков, чтобы превзойти «Чертаново-2» (последнее, 13 место).

К чести Пскова скажем, что после сконфуженного старта сезона команда Игоря Васильева набрала приличный для существующих возможностей ход. Отобрала очки у всех команд, финишировавших выше, уступив дважды только московскому «Велесу» и владимирскому «Торпедо». А «Луки-Энергия» отлично показала себя в гостях. По пропущенным мячам на выезде команда Сергея Осадчука четвертая на «Западе».

Есть и еще подобные поводы для радости. Но самый главный - отметку в 100 мячей в этом году перешагнул для себя капитан, нападающий команды 35-летний Антон Шишаев. Всю профессиональную карьеру «Шиша» выступает за Псков. За родную команду у него 104 мяча и 11 конкретно в этом сезоне (третье место спора бомбардиров). История достойная пересказа.

Более того, в последней игре Первенства Шишаев забил гол на 10-секунде игры, кажется, навечно приписав себе клубный рекорд в скорострельности после стартового свистка.

Трибуны на реконструкции

Возвращается народ на трибуны игр низших лиг. В столицах - это фан. В провинции - конкурентоспособное зрелище. Пусть в сухих протоколах статистики цифр не больше, а то и меньше, чем раньше, но это уже не псевдо-ультрас, не знающие даже фамилий ребят на поле, не болельщики с заслуженным стажем. Это дети, воспитанники клубов, которые приходят на трибуны с родителями.

А потому не случайны реконструкция «Машиностроителя» (кому нужно корыто с газоном, если на нем нельзя играть в настоящий футбол), Кубок губернатора по дворовому футболу и так далее до самых мелочей. Народ и канувшие в небытие клубы обязательно вернутся.

Футбол становится лучше. Футбольным властям вполне по силам даже с нелепыми программами развития довести региональные дивизионы до ума. Обязательно такое случится.

А пока не случилось ставим псковичам и великолучанам в этом году в дневники «тройки». Но как известно, даже из троечников вырастают отличные ребята. И главное, что никто не отсиживается на последней парте. И Псков и Луки боролись до последней минуты, пусть в итоге и между собой.