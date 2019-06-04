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Общество

Повышение платы за найм жилого помещения и тарифа за услуги бань обсудили депутаты Псковской гордумы

Сегодня, 4 июня, состоялось заседание комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Пскова Сергея Гаврилова. Всего в повестке дня значилось семь вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В частности, депутаты рассмотрели предложение изменить расчет платы за пользование объектами жилищного фонда, принадлежащего городу Пскову, по договорам социального найма, коммерческого найма, найма специализированных жилых помещений и договорам аренды.

Действующая ставка платы за наем жилых помещений была утверждена в конце 2014 года, при этом уровень инфляции с декабря 2014 года по апрель 2019 года составил 33%.

При утверждении предложенного проекта решения произойдет увеличение размера платы за пользование объектами жилищного фонда МО «Город Псков» от 112,7 % до 133,0% в зависимости от степени благоустройства жилого помещения. То есть, размер платы за наем жилого помещения увеличится в пределах изменения уровня инфляции.

Также парламентарии обсудили вопрос об изменении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными банями. За помывку в общем отделении (1 час 30 мин.) в рабочие дни их предлагается увеличить со 160 до 180 рублей, в выходные и праздничные дни - с 210 до 240 рублей. Таким образом, общий рост размера платы за услуги бань составит 13,4%, в абсолютном эквиваленте в рабочие дни 20 рублей, в выходные - 30 рублей.

При этом в проекте Решения указано, что повышение не коснется льготных категорий граждан, проживающих в Пскове в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревателей, согласно списку Главного государственного управления социального развития Псковской области и граждан, получающих пенсию по возрасту и (или) инвалидности. Кроме того, для детей в возрасте до 7 лет услуги муниципальных бань по-прежнему будут бесплатными.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва.

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