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Общество

Жителям Бежаниц напомнили о противопожарной безопасности

4 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактическое мероприятие на территории поселка Бежаницы. Об этом Псковскому агентству информаци сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На информационных стендах организаций и учреждений размещены листовки по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту, предупреждению пожаров от палов сухой травянистой растительности.

В ходе профилактических бесед проинструктировано 47 человек, распространено 47 листовок.

До жителей и гостей Бежаницкого района доведена обстановка с пожарами за испекший период 2019 года, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара, телефоны вызова экстренных служб.

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