0
16:36
Ангиограф и три аппарата УЗИ закупят в Псковскую областную больницу в этом году
16:33
Куда псковскому школьнику пойти работать: ПАИ-live с Ольгой Андреевой
15:33
Первое заседание попечительского совета клуба «Псков – 747» проведёт Михаил Ведерников
14:12
Памятник Петру I появится в Пскове
12:09
В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
12:03
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:53
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
Еще новости
Общество

В исправительных учреждениях Псковской области состоялись дни открытых дверей

В исправительных колониях №4, №6 УФСИН России по Псковской области  прошли «Дни открытых дверей»  в рамках которых отбывающих наказание в учреждениях смогли навестить близкие родственники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, мероприятия проходили под руководством начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслава Иванова.

Для прибывших гостей были проведены экскурсии по территориям учреждений, вниманию родственников были представлены спортивный зал, медицинская часть, банно-прачечный комбинат, отряды, а также церковь, столовая для осужденных и библиотека.

Далее состоялась концертная программа, после которой близкие встретились с отбывающими наказание родными и смогли пообщаться, а затем вместе продолжили беседу за чаепитием.

«Главной целью «Дня открытых дверей» является восстановление социально-полезных связей и социализации осужденных, а так же формирование объективного мнения об условиях отбывания наказания в исправительном учреждении» - отметил Вячеслав Иванов.

По завершении встреч приглашенным лицам была предоставлена возможность задать интересующие вопросы руководству учреждения и сотрудникам УФСИН России по Псковской области.

Отмечается, что со стороны родственников осужденных были высказаны слова благодартности  в адрес сотрудников учреждения, организовавших это мероприятие.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ангиограф и три аппарата УЗИ закупят в Псковскую областную больницу в этом году
04 июня 2019
Ангиограф и три аппарата УЗИ закупят в Псковскую областную больницу в этом году
Первое заседание попечительского совета клуба «Псков – 747» проведёт Михаил Ведерников
04 июня 2019
Первое заседание попечительского совета клуба «Псков – 747» проведёт Михаил Ведерников
Памятник Петру I появится в Пскове
04 июня 2019
Памятник Петру I появится в Пскове
В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
04 июня 2019
В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
04 июня 2019
Начался ПАИ-live, посвящённый летнему трудоустройству подростков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
04 июня 2019
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»
04 июня 2019
Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»
Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков
04 июня 2019
Ремонт водопропускных труб начался на трассе Новгород – Псков

Идет загрузка...