В исправительных учреждениях Псковской области состоялись дни открытых дверей

20:19, 04 июня 2019, ПАИ

В исправительных колониях №4, №6 УФСИН России по Псковской области прошли «Дни открытых дверей» в рамках которых отбывающих наказание в учреждениях смогли навестить близкие родственники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, мероприятия проходили под руководством начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслава Иванова.

Для прибывших гостей были проведены экскурсии по территориям учреждений, вниманию родственников были представлены спортивный зал, медицинская часть, банно-прачечный комбинат, отряды, а также церковь, столовая для осужденных и библиотека.

Далее состоялась концертная программа, после которой близкие встретились с отбывающими наказание родными и смогли пообщаться, а затем вместе продолжили беседу за чаепитием.

«Главной целью «Дня открытых дверей» является восстановление социально-полезных связей и социализации осужденных, а так же формирование объективного мнения об условиях отбывания наказания в исправительном учреждении» - отметил Вячеслав Иванов.

По завершении встреч приглашенным лицам была предоставлена возможность задать интересующие вопросы руководству учреждения и сотрудникам УФСИН России по Псковской области.

Отмечается, что со стороны родственников осужденных были высказаны слова благодартности в адрес сотрудников учреждения, организовавших это мероприятие.