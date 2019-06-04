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Общество

Названы недостающие в рационе россиян продукты

В рационе жителей России не достает овощей, фруктов и молочных продуктов. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году», который выложен на сайте Роспотребнадзора.

Согласно докладу, все население страны употребляет недостаточно картофеля и молочной продукции.

«Также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов, 83,1% — растительного масла», — подчеркивается в документе.

При этом в докладе уточнили, что горожане употребляют вышеназванные продукты чаще, по сравнению с жителями сел.

 

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