Названы недостающие в рационе россиян продукты

22:07, 04 июня 2019, ПАИ

В рационе жителей России не достает овощей, фруктов и молочных продуктов. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году», который выложен на сайте Роспотребнадзора.

Согласно докладу, все население страны употребляет недостаточно картофеля и молочной продукции.

«Также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов, 83,1% — растительного масла», — подчеркивается в документе.

При этом в докладе уточнили, что горожане употребляют вышеназванные продукты чаще, по сравнению с жителями сел.