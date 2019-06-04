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Общество

У псковских судебных приставов на исполнении около 3 тыс производств об отбытии наказания в виде обязательных работ

Управлением ФССП России по Псковской области проведена рабочая встреча с представителями организаций, включенных в Перечень организаций для отбывания наказаний в виде обязательных работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на рабочей встрече присутствовали заместитель руководителя Управления Оксана Микитяк. В качестве приглашенных лиц в рабочей встрече приняли участие представители УМВД России по Псковской области и управляющих компаний города Пскова.

В рамках совещания обсуждались вопросы взаимодействия судебных приставов и управляющих компаний г. Пскова, где должники отбывают наказание в виде обязательных работ. Достигнута договоренность об оперативном обмене информацией, о количестве рабочих мест, имеющихся для отбытия наказания, а также о предоставлении информации об отбытии (не отбытии) должником наказания в виде обязательных работ.

Напомним, что обязательные работы — это вид наказания. предусматривающий общественно полезные работы в свободное от основной работы время.

В настоящее время в Псковской области на исполнении находится 2 863 исполнительных производств об отбытии наказания в виде обязательных работ, из них 257 по алиментным платежам. Уклонение от отбытия наказания в виде обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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