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Общество

Новый вид алиментов придумали в России

В России придумали новый вид алиментов, законопроект которого опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, пишет Газета.ру.

Согласно проекту, разведенных родителей хотят обязать дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Как отмечается, дополнительные выплаты хотят возложить на тех жителей России, чьи дети живут отдельно и нуждаются в жилье.

Уточняется, что для начала ребенка надо признать нуждающимся в жилплощади, и только после этого будут назначены выплаты. Кроме того, сам алиментщик должен быть признан трудоспособным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о праве на алименты лиц предпенсионного возраста.

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